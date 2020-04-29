Фотограф Соня Плакидюк з проекту «Топ-модель по-українськи» порадувала фанатів і показала розкішне тіло в сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Схоже, що вам більше подобаються мої фото без фільтрів.. Признавайтесь🙊 1 або 2? Може, я даремно кручу крутилочки…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в елегантному синьому платті, яке вирішила трохи приспустити. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка!», «красуня», «дівчинка, зовсім манюня», «Ви дуже красива без макіяжу або з минимимум фарби», «Обидва гарні, але а першому відтінок сукні ніжніше 😍», - пишуть вони.

До цього ми писали, що фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проекту «топ-модель по-українськи» вирішила показати природну розтяжку.

«В цей день, рівно рік тому і ми знімали (здається) 4-й епізод минулого сезону #топмодельпоукраински — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилися в очікуванні виходу в кадр. Поряд мій вірний Санчо Панса від стилю — @artvarivoda , який одягав ваших бубликів», - йдеться в повідомленні.

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