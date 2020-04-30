"Така ж як Лорак і Лобода"

Українська співачка Оля Полякова нарвалася на жорстку критику після того, як розхвалила російського артиста Філіпа Кіркорова

Як передає Politekа.net, українці звинуватили Полякову мало не в зраді батьківщини через її привітання Кіркорова з днем народження. Оля опублікувала 30 квітня фото з Філіпом, назвала його "королем", засипала компліментами та зізналася в любові.

"Філіп завжди на піку, багато років, це дуже складно бути завжди Новим, і завжди актуальним, але в нього виходить, як? Одному Богу відомо, але бути популярним у дорослих і дітей, на протязі всієї кар'єри, вдається тільки Йому! А при цьому, це відкритий, радісний, легкий , чуйний, дуже добрий, і завжди позитивна людина, прекрасний батько і класний друг! Будь здоровий і завжди сповнений сил, і тієї невгамовної енергії, яка дозволяє нам, так багато років спостерігати цей яскравий політ! 💫 Віват Король!🤴🏽 P. S. Пробач мене за мою неделікатність...) Дуже тебе люблю!❤️", - написала Полякова.

Цей пост викликав ажіотаж у мережі, користувачі активно коментують привітання, пригадуючи Олі, що вона хвалить "наших убивць".

"Оля! Ти більше мені не королева! Можеш далі захоплюватися нашими вбивцями!!!! І не треба виправдовуватися що тебе не так зрозуміли. Така ж як лорак і лобода. Просто , мабуть , не встигла отримати тарілку або чайник з москви , тому й не поїхала. А так би була там!"

"Полякова,а як же патріотизм? Соромно за тебе!"

"Оля не тусуйся з ним. Він не визнав війну на Донбасі і анексію Криму !!!"

"Урод московський. Кого ти прославляєш, Полякова? Протівно"

"Мдаааа, Олю слів нема....Шкода, що Ви за 6 років війни так і нічого не зрозуміли... Вам і Вашим фанам завжди по ходу буде "Какая разніца" 😪"

"Може то нехай Оля їде до свого короля?і буде там в крємлі прислужувати..."

"Народ давайте не приплітати політику артистам...вони артисти..і рішення не приймають воювати чи ні.так що не сваріться між собою народ"

"Читаєш коменти, і диву даєшся які купи в голови людям понакладали. Нешкідливий пост роздувають до ворога народу"

Нагадаємо, що Маша Полякова налякала нездоровим виглядом, фото потрапило в мережу: «Дитя, хто тебе побив?».

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