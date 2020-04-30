Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, що потрібно робити для наповнення життя позитивом

Зірка опублікувала знімок, поставши в досить скромному образі, пише Рoliteka.net. Красуня позувала у жовтій толстовці з кишенями.

Настя підняла руки і заклала за потилицю, піднявши кучеряве волосся.

Співачка яскраво посміхалася, її красу підкреслив легкий макіяж з акцентом на пишні вії і соковиті губи.

В пості артистка розповіла, що веде блог, де нещодавно поділилася про те, як залишатися позитивною людиною.

"Я розповіла, чому важливо зберігати позитивний настрій, як він впливає на наше здоров'я і навіть на виконання бажань! 💫 І там же ви знайдете завдання, які допоможуть наповнити життя позитивом та добром. Доброго дня вам, сонечки ☀️", - написала Каменських.

"Вам теж,красива ,сонячна Настю 👍😁💓", "Яка ти гарна і сонячна 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛", "Ваууу❤️", "Улюблена сонячна красуня🔥🔥🔥🔥", "Вау, така сонячна! 🌼☺️", "Настя, яка ж ти гарна !!!❤️❤️❤️❤️", "І вам доброго дня", "Як завжди красуня, неперевершена 😍", "Вау яка гарна 🤩🔥💛❤💛❤💛світла і щаслива 🤗🤗", "Красуня. Хочу такі ж кучерики😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських вирішила провести спеціальний марафон для дівчат після численних коментарів під її постами з серіями тренувань вдома.

Зірка зрозуміла, що проводити періодичні тренування в соціальній мережі Instagram їй мало і підготувала теми на кожен день, які вона хоче обговорити з фанатами в найближчий місяць.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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