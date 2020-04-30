Меган Маркл і принц Гаррі, які не так давно склали з себе королівські обов'язки, готуються до свята
Так, за інформацією зарубіжних таблоїдів, Меган Маркл вирішила знову вийти заміж за принца Гаррі.
Святкування планується провести в США, де і знаходиться пара. Як зазначається, дана урочистість буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.
Подружжя хоче організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Британії
Нагадаємо, британське весілля відбулося 18 травня 2018 року, на свято витратили 32 мільйони фунтів стерлінгів.
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Поки невідомо, скільки пара планує витратити на цей раз.
Раніше повідомлялося, джерело BlindGossip повідомило - Меган Маркл жорстко маніпулює принцом Гаррі.
На думку інсайдера, Меган Маркл має над коханим особливу владу, і саме це не подобається брату Гаррі, принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон.
Передбачається, що саме Меган Маркл стала причиною сильної сварки братів. Проте поки залишається загадкою, як Меган Маркл так вправно керує чоловіком.
Раніше ми писали, що Меган Маркл планувала почати знову зніматися в Голлівуді. Однак через світову пандемію виробництво фільмів зупинилося, передає видання Star.
Без роботи поки знаходиться і принц Гаррі. Так як парі доводиться оплачувати солідні рахунки за оренду і мільйони на охорону, вони замислюються про переїзд вже і з США, куди вони переїхали після Канади.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.