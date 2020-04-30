41-річна співачка Альбіна Джанабаєва намагається не сумувати на карантині

Про це пише Politeka.net.

На цей раз колишня зірка ВІА Гри наважилася поділитися архівними знімками, які були зроблені під час минулого відпустки.

На фото популярна співачка Альбіна Джанабаєва позує на тлі парку атракціонів в американському Лос-Анджелесі.

Відповідні знімки дружина Валерія Меладзе опублікувала у своєму особистому Instagram.

"Вибух з минулого", - підписала Альбіна Джанабаєва архівні знімки, зроблені в Сполучених Штатах.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що Альбіна Джанабаєва відібрала у свого чоловіка Валерія Меладзе навіть жилетку.

"Красиво і ви красива", "Сонячна", "Яка краса! Ви найкраща! Альбіна, як я Вас люблю!", "Аааа, як мило, це жилетка Валери", "Альбіна, дуже круто виглядаєте - на 25, не більше", "Велика жінка", "Красуня", "Дякую за те, що радуєте і не даєте нудьгувати в карантин", "Ви супер. Прекрасні! Завжди приємно на Вас дивитися!", "Такі класні фотографії, ви така гарненька!", - вони залишили десятки схвальних коментарів під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Альбіна Джанабаєва зазначила 41-річчя, і заради такої дати виставила гаряче фото в Instagram.

На ній червоний боді і такого ж кольору туфлі на шпильках. Зірка сіла на високий табурет, виставивши напоказ соковиті стегна. Боді тісно обтягнув її пишні груди, але при цьому залишилося місце для польоту фантазій.

Пишна зачіска, червона помада і голлівудська посмішка доповнили ефектний образ Альбіни. Фото викликало захват у фанатів, після чого вони остали десятки захоплених коментарів під знімком.

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