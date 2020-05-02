Дружина і дочка Євгенія Кошового з «Квартал 95» влаштували чуттєву фотосесію на природі

Ксенія Кошова і їх з Євгеном дочка Варвара перетворилися на справжніх моделей для нового сімейного фотосету. Як повідомляє Politeka.net, відповідними фотографіями дружина артиста поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках мати і дочка позують на тлі мальовничого поля з яскраво-жовтими квітами. Для зйомок вони обрали схожі сукні ніжного бежевого кольору з вільними спідницями і оборками.

Мати з дочкою чуттєво позують удвох, облокочуючись одна на одну і тримаючи одна одну за руки. Вони виглядають дуже ніжно і природно.

Під знімками тут же з'явилося безліч захоплених коментарів.

«Офігєть, як сестри», «Вау, красуні», «Ксюша, які ви красиві», «Варя краса», «Богині», «Такі ніжні», «Красотульки», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Варвара Кошова поділилася знімком з тієї ж фотосесії на своїй сторінці. На ньому школярка позує в повітряному світлому платті і з розпущеним волоссям.

Під її фотографією тут же з'явилися захоплені коментарі.

«Бахиня», «це дуже красиво», «як виросла», - пишуть люди.

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