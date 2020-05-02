Знаменитості виглядають не так, як люди звикли

Сьогодні зірки в гонитві за гарною зовнішністю, часто втрачають індивідуальність, а також виглядають старше своїх років

Знаменитості перестаралися і навіть не помічають, як додають собі десяток рочків, "завдяки" косметиці, хірургічному втручанню, способу життя та іншим факторам, пише Politeka.net.

Так, відома модель Белла Хадід, яку у 2019 році назвали найкрасивішою дівчиною планети, виглядає старше своїх 23 років. Зірка вдавалася до пластичної хірургії, а також робить "уколи краси".

Молода мільярдерка Кайлі Дженнер у 22 роки зовсім не виглядає на свій вік. У мережі ходять чутки, що зірка неодноразово лягала під ніж. Крім того, за допомогою уколів красуня змінила форму губ. В одному з інтерв'ю Кайлі зізналася, що перестаралася з експериментами з зовнішністю.

Нещодавно знаменита "пампушка" Адель скинула 45 кілограмів. Деякі помітили, що красуня стала виглядати набагато старше 31 року.

Актриса Ліндсі Лохан була замішана в масі скандалів. Знаменитість зловживала алкоголем і наркотиками - все це позначилося на її зовнішності. Зараз артистці всього 33 роки, чого зовсім не скажеш.

Актрисі Марго Роббі 29 років, але прихильники впевнені, що вона виглядає старше. Яскравий макіяж називають однією з причин такої думки. Також вік додає стриманість красуні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала, сидячи у себе у дворі на м'якому дивані. Дівчина поставила лікоть під свою голову. Короткий топ обтягнув великі груди зірки, а також дозволив помилуватися її пружним пресом і тонкою талією.

Штани з такої ж тканини, як і топ ідеально виділили красиві стегна.

Модель розпустила волосся, її світла зачіска виглядала ідеальною.