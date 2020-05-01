57-річний російський актор Сергій Жигунов вже вдруге кидає дружину Віру Новікову. У перший раз він зробив це заради актриси Анастасії Заворотнюк, тепер - заради її копії

Як повідомляють російські ЗМІ, Жигунов розлучається з дружиною, з якою вже почав ділити майно. Причиною розставання могла стати його зрада. Як відомо, актор коротає час у заміському будинку з журналісткою з Владивостока і своєю помічницею Вікторією Ворожбит. Кілька місяців вони обидва викладають в Instagram фотографії з однаковим інтер'єром і загальним улюбленцем - котом Самсоном, пише "СтарХит".

Пильні користувачі не можуть не помітити подібність нової пасії Жигунова на його екс-кохану, колегу по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк, яка нині бореться з раком.

Артиста закидали запитаннями про його особисте життя. Жигунов не витримав і відгукнувся в особистому блозі з коментарем з приводу того, що відбувається: «Вражають заголовки сьогодні. Розумію бажання хайпануть на гарячій темі, але всіх розчарую. Ніяких спорів про розділ майна немає і не буде», — заявив Жигунов, натякнувши, що дійсно розлучився з дружиною.

Зазначимо, з Вірою Новіковою Жигунов одружився в 1985 році - жінка старша за нього на чотири роки. У 2007 році артист кинув дружину, закрутивши роман з Заворотнюк, але через кілька років вони знову зійшлися з Вірою. І ось тепер актор потрапив в новий любовний скандал.

Раніше ми повідомляли, Жигунов обурився забороною показувати російські серіали і фільми в Україні. За його словами, в Україні немає власного "продукту".

"Тільки що вони будуть дивитися?! Півкраїни росіяни. Щоб замінити зараз у величезному обсязі російські серіали на українському телебаченні, потрібно мати продукт, а власного виробництва у них немає і не буде", - прокоментував Жигунов.

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