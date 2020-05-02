50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, насмішив мережу новим відео

Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) опублікував ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як святкував 1 Травня (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Тарзан з родиною вийшов на свіже повітря, благо, приватний будинок дозволяє гуляти у себе на задньому дворі. Танцюрист позував на лежаку у чорному спортивному костюмі, натягнувши на очі червону кепку. Грала музика, і Сергій пустотливо підтанцьовував ногами, піднімаючи їх, схрещуючи і розставляючи. Поруч було чути, як хтось щось ріже, і трохи видно жіночий лікоть - швидше за все Наташі.

"Всіх зі святом ПРАЦІ!😃😃😃", - підписав ролик Тарзан.

Примітно, що до цього Корольова ділилася в Instagram кадрами, як вони з сином фарбують паркан, голови сімейства при цьому поряд не було. Користувачі одразу ж припустили, що, мабуть, той лежав відпочивав, поки дружина з дитиною "суботнічали". Ще трохи раніше Тарзан хвалився у соцмережі самогонним апаратом, і навіть показав, як "вогняна вода" стікає в посудину. З цього всього складається повна картинка, як зоряна сімейка відсвяткувала 1 Травня - судячи з усього, Тарзан, який продінамив суботник, - краще за всіх.

"Наташа там з сином паркани фарбують, а він лежить, Красень..."; "Лежачи мотивувати теж треба вміти 🤣😍 Миру Травень 😘"; "Мир! Праця! Травень! З першою маївкою тебе, милий чоловік! А робочі твої в поле фарбують паркан?!!! Ох, за ними око та око!"; "Наташа стіл накриває...зараз буде шашличок під первочок 😂"; "Дивись і ноги не заплітаються після первака самогончика!😄👏💖"; "Нарешті в одязі 🤣", - коментують в мережі.

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