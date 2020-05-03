У мережі з'явилося рідко архівне фото молодої Софії Ротару разом зі своєю онукою Сонею Євдокименко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Улюблена наша Софія Михайлівна з улюбленою онукою Сонечкою!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ротару позує разом з маленькою онукою, яку тримає на руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Оце так!», «Сонечка вже зовсім доросла.👍», «вау, яка миленька», «боже, яка краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явилося рідкісне архівне фото молодої Софії Ротару з батьками.

У день Радониці – першого після Великодня загальноцерковного поминання покійних – шанувальники популярної української співачки опублікували на її фан-сторінці в Instagram чорно-білий архівний знімок з батьками Ротару.

На фотографії, зробленої перед будинком родини, ще молода Ротару позує поруч зі своїми батьками, які сидять за столом. В руках у Софії квіти, а її мати одягнена в ошатну білу блузку і косинку.

«Батьки нашої улюбленої @sofiarotaru.official Олександра Іванівна та Михайло Федорович. Світла Пам'ять і Величезна Подяка за Таку Чудову Дочку», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, помолоділа Ротару звела з розуму видом в ковбойських чоботях.

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