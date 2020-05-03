У мережі з'явилося рідко архівне фото молодої Софії Ротару разом зі своєю онукою Сонею Євдокименко
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Улюблена наша Софія Михайлівна з улюбленою онукою Сонечкою!» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Ротару позує разом з маленькою онукою, яку тримає на руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Оце так!», «Сонечка вже зовсім доросла.👍», «вау, яка миленька», «боже, яка краса», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, в мережі з'явилося рідкісне архівне фото молодої Софії Ротару з батьками.
У день Радониці – першого після Великодня загальноцерковного поминання покійних – шанувальники популярної української співачки опублікували на її фан-сторінці в Instagram чорно-білий архівний знімок з батьками Ротару.
На фотографії, зробленої перед будинком родини, ще молода Ротару позує поруч зі своїми батьками, які сидять за столом. В руках у Софії квіти, а її мати одягнена в ошатну білу блузку і косинку.
«Батьки нашої улюбленої @sofiarotaru.official Олександра Іванівна та Михайло Федорович. Світла Пам'ять і Величезна Подяка за Таку Чудову Дочку», - йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, помолоділа Ротару звела з розуму видом в ковбойських чоботях.
Як повідомляла Politeka, нев'януча Софія Ротару змінилася до невпізнання після пластики.
Також Politeka писала, що трагедія зблизила Ротару і Пугачову, шанувальники сумують: навіть Кіркоров не стримався.