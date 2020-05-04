36-річний український актор і комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", збентежив відео, на якому заспівав дуетом хіт Олі Полякової "Королева ночі"

Як передає Politeka.net, Ткач опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на який тут же бурхливо відреагували користувачі (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

вся справа в його п'ятирічної дочки Лізи, разом з якою він виконав відому пісню Полякової. На початку дівчинка розгубилася після слів батька "давай, починай", але потім швидко підхопила хвилю і почала співати про "королеву ночі". Юрій при цьому їй підспівував, пародіюючи тоненький голосок.

Виявилося, Ліза навіть краще батька знає слова, поправивши його в кінці виступу.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? ))) #крошкаlizi😘 @polyakovamusic", - підписав ролик Ткач.

Користувачі тут же кинулися обговорювати зворушливе відео. При чому багато відзначили, що у Лізи виходить "краще, ніж у Полякової".

"Так мило співає)🌞"

"Мурахи!!!!! По тілу)😂"

"Це крутіше оригінальної"

"😂 Маленька поклоница Полякової 😂"

"Переплюнула Олю"

"Класний дует😜😜😜"

"Дуже гарно співає Ліза🌹👍"

"яка краса ❤️"

"Все Юрка ми знайшли заміну Полякової)))"

Раніше ми повідомляли, Ткач розчулив фанатів кадром з донькою в машині. Обидва вони в цей момент їли цукерки на паличці - вийшло досить забавно. Як вже багато відзначали, Ліза неймовірно схожа на свого батька. Так і в цей раз в коментарях не обійшлося без порівнянь.

"Яблуко від яблуні", "Ви такі класні, обожнюю вас", "Крихітка Ліззі", "Як це мило", "Татова донька", "Які ви класні, просто супер", "Завжди на позитиві", "Неперевершені", "Ми всі в душі залишаємося дітьми", - писали під фото.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.

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