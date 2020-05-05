Відома телеведуча Анфіса Чехова покрасувалася пишними формами в купальниках
Російська зірка занудьгувала на карантині і вирішила поділитися з підписниками архівними фотографіями з примірки купальників, пише Politeka.net.
За словами самої Чехової, ці знімки були зроблені в минулому році в період, коли вона здавалася собі особливо стрункою. На фотографіях ведуча позує перед дзеркалом у спокусливих злитих купальниках з глибокими декольте, які ідеально підкреслюють пишні груди знаменитості.
«Яка ж я струнка тоді була», - написала у підпису до знімків Чехова.
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Її шанувальники тут же взялися коментувати пост.
«Оце так фігура теж треба братися за свою», «Дуже красива фігура. А перший купальник взагалі бомба», «Шкодница», «Фігура вогонь», «Ти і зараз струнка!)) Красива!», «Анфіса, у Вас чудова фігура», «найчарівніша і найпривабливіша дівчина в Росії», «Мммм яка булочка», - пишуть люди.
До цього ми розповідали, що Чехова показала себе в домашньому ніжному образі.
На кадрах Чехова позує в смугастій сорочці і домашніх тапочках. Анфіса стояла в спальні і розповідала про постільній білизні, яку для себе обрала. Волосся у зірки в цей раз були розпущені.
Зірка трохи розповіла шанувальникам про свій будинок і провела по ньому невеликий тур.
Нагадаємо, спокуслива Анфіса Чехова влаштувала екскурсію у власній спальні: "Хочеться помацати".
Як повідомляла Politeka, Чехова в мереживній ночнушці розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі.
Також Politeka писала, що гаряча Чехова затягнула свої пишні форми в прозору білизну: "Божественна Анфісочка".