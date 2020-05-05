Дружина Євгена Кошового зі студії «Квартал 95» Ксенія показала себе в новому стильному образі з пікантною деталлю

Ксенія Кошова з недавніх пір періодично виступає в ролі моделі, демонструючи своїм підписникам різні образи. Як повідомляє Politeka.net, дружина Кошового поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Кошова позує в бежевому брючному костюмі. Вільний крій вбрання виглядає дуже стильно й невимушено, а весь образ завершує одна пікантна деталь: модель не стала нічого надягати під піджак, навіть залишившись без білизни.

Шанувальники красуні не могли пройти повз такої серії фотографій.

«Ви там такі гарні», «Красуня, вся в Женю, тільки сьогодення, але в майбутньому вона ще покращає», «Шикарна», «Ксюша, ти бомба! Красуня», «Ви красуня», - пишуть українці.

Раніше ми писали, що Кошова Ксенія поділилася новими фото в Instagram.

На знімку Кошова позує на природі, сидячи на повалених стовбурах дерев. Вона одягнена в стильний брючний костюм з жакетом вільного крою. Особливу родзинку образу додає той факт, що під піджаком у моделі немає нічого з одягу, що особливо помітно завдяки глибоким вирізом.

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" без ліфчика показала, чим спокушає чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Кварталу 95" познущався над Кличком, повне відео: "Він за життя теж такий?".

Також Politeka писала, що підросла дочка Кошового з «Квартал 95» помірялась красою з матір'ю.