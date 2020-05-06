Російська актриса Евеліна Бленадс порадувала шанувальників і показала ідеальну фігуру в крихітній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Хто за квіти замість одягу ставте лайк❤️. Хто за ноги «від вух» -ставте лайк. Хто зараз посміхнувся-ставте лайк. А я ставлю лайк моїм улюбленим підписникам», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Бледанс позує в крихітній сукні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Кайфова», «Як завжди - чудово виглядаєте», «Ви сама як квітка Евеліна», «Ви Богиня❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥і дивовижна жінка», «Боже,Очманіло фото», «Ставлю ❤️за ноги від вух, що потопають у морі квітів, не зважаючи на будь-які одягу!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, російська актриса Евеліна Бледанс показала весняні розваги на карантині.
На кадрах Евеліна позує в червоних штанях і светрі. В руках вона тримає склянку, а образ доповнила домашніми ляпанцями і окулярами. У ролику у неї падає синій капелюх. Але Gaga показала зворотний зйомку і вийшло, що головний убір з землі піднімається на голову зірки.
"Впала капелюх, впала на підлогу. Ну, немає! Як назвемо цю видюшку? Кращим подарую сторі", - написала Бледанс.
Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею
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