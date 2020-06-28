Популярний український музичний продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про нагородження Олексія Потапенка новим званням
Як повідомляє Politeka, про це він написав у себе в Facebook.
«Потап, який зняв штани перед російською публікою – публікою країни-агресора – під час шоу на телеканалі країни-агресора, став заслуженим артистом України», - йдеться в повідомленні.
Не менш скептично Кондратюк висловився і про самого президента Володимира Зеленського, який прийняв таке рішення.
«Володя З. мислить, по-моєму, досить дивно, тому що живе в якомусь своєму "державі-повії" і навіть займає в ньому головну виборну посаду, і тому ця нагорода виглядає навіть органічно. Тренд такий зараз в країні, яка воює з російським загарбником: синдром меншовартості частини української "аліті», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Лорак вразила виглядом до та після пластики, зірку не впізнати: "Що з нею стало..."
Російська Кардашьян відправилася на пробіжку у надто тісному вбранні: "Жоден чоловік не встоїть"
Відомий "Холостяк" не витримав напруги і зізнався в особистій трагедії: "Я втратив дитину і..."
Фітнес-тренер Усманова в невидимому бікіні показала тіло у всій красі: "Округлості в потрібних місцях"
Після цього Кондратюк навів слова розбився в ДТП Кузьми Скрябіна, які він сказав Наталі Могилевської після отримання аналогічного звання.
«Тепер я маю право бути похованим на Байковому кладовищі» - якось пожартувала Наталія Могилевська, коли Кузьма запитав її – «на чорта тобі, улюблениці публіки, це совкове звання – «народна артистка України?» - уточнюється в повідомленні.
Разом з тим Кондратюк побажав усім жити до глибокої старості.
«Коли ви чуєте, що хтось із шоу-бізнесу раптом отримує звання, знайте: мова, швидше за все, йде про можливості бути похованим на престижному кладовищі. Дай Боже їм всім 100 років жити і творити», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Каменських на велосипеді і поранений Потап налякали зовнішнім виглядом: «Що з рукою».
Як повідомляла Politeka, спекотна Каменських на відпочинку блиснула бездоганною красою: «Потапу пощастило!».
Також Politeka писала, що щаслива Каменських без штанів подурачилася на камеру, Потапу всі заздрять.