Колишня дружина Віктора Павліка повідомила, що її сина Павла перевели в хоспіс

Про це писала Pоliteka з посиланням на соцмережі.

Лариса Созаєва розповіла, що її сина перевели в хоспіс, однак значною мірою свій пост жінка присвятила тому, необхідно говорити про смерть зі своїми дітьми.

"Стали говорити про найважливіше – про життя і смерті. Що мрії можуть збуватися. Що одним щастить, іншим ні. Що він може одужати, а може і померти. Що мати похмурі думки не варіант. Що сподіватися і вірити треба. Що є рай і пекло і від нас залежить, де ми проведемо вічність" – написала Созаєва.

Новина викликала жваву дискусію. Наші читачі розділилися в думках: одні співчувають жінці, інші кажуть, що вона не мала права віддавати в хоспіс свою єдину дитину.

"Господи, спаси і збережи життя дитині. Як батько може радіти життю з новою пасією, коли в його сина біда?", – запитує Галина Манзюк.

"Гріш ціна матері, яка не хоче побути зі своєю дитиною до кінця, дитині співчуття не тільки хвороби, але і за таких батьків", – категорично заявила Лариса Гулюк.

"Чому не напишуть діагноз - може хтось знає, які трави при тій хворобі, допомогли. А так-тільки засудження батьків у коментарях", – резонно зауважує Natalia Sachyk.

"Що ви вчепилися в батька... З чого ви взяли, що він не переживає? Звідки ви знаєте, що у нього в душі? Хто дав вам право судити? Нехай кожен проаналізує свої вчинки ... Ви всі святі?", – дивується Людмила Портяк.

"Мабуть, це перший син батька прокляв. Який позашлюбна. Я слухала його інтерв'ю, як йому було важко і прикро. Павлик його один раз провідав, в дитинстві. І все, за все життя. І ні допомоги, ні підтримки. Він дуже важко жив при популярному і багатого батька. Цікаво,він хоча б позашлюбних онуків відвідує?", – запитує Аліна Матюшина.

Людмила Солончук, навпаки, на стороні матері і бажає її синові якнайшвидшого одужання.

"Мати - це гідний приклад любові її до єдиного сина! У вас разом все вийде! Терпіння, витримки, божого благословення! Все буде добре!" – переконана вона.

А Lilija Baidiuk-Sachovska дивується: "Господи, що ж могло трапитися з мамою, що віддала свою дитину в таке сумне місце. Де ж поділася любов? Нехай Господь дасть силу духу Павлику витримати і перенести ці страждання", – написала жінка.

"Ніколи мені не подобався цей співак, старий дурило молодится, бере участь у кліпах, ніби йому 20. А тепер після його ставлення до своєї сім'ї і синові, якого він повинен підтримати, взагалі його терпіти не можу. Одужання хлопчика, сил і терпіння його мамі", – заявила Інна Клеб.

А Галина Андрущак дуже категорична і не стримує емоцій.

"Батько ідіот. Як можна кинути важко хворого сина? А таких, які розводять сім'ї, треба розстрілювати! Знаючи, яка родині біда, ти забираєш батька у дітей. Бог покарає тебе, Господи, дай здоров'я хлопцеві, благосови його", – пише вона.

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