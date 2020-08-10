Відомий білоруський музикант, лідер та засновник групи "Ляпис Трубецкой" та BRUTTO Сергій Міхалок нарвався на критику підписників через ігнорування протестів у Білорусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Міхалка в Instagram.

Так, в коментарях до останньої фотографії білоруського музиканта користувачі запитують його про те, чому він ніяк не реагує на ситуацію на його Батьківщині.

Як відомо, Міхалок їздить з концертним туром по Україні, і наразі він перебуває в Одесі.

В день виборів та вже на ранок, після ночі протестів у Білорусі, Міхалок публікував сторіс про те, що він приїхав до Одеси, заселився у готель, пішов на тренування і т.д. При цьому про ситуацію в Білорусі музікант жодним чином не згадав.

Це обурило підписників, тому вони почали масово запитувати у музиканта, чому той ігнорує протести.

"Байдужість вбиває не гірше за кулю", "А ви зараз не підтримуєте свій народ?", "Не бути худобою вже не актуально?", "Сергію, чому не в Мінську зараз?", "В Білорусі війна", "Бувай, Сергію... "патріот", "Не мовчи!", "Що, Сергію, язика в *опу засунув, мамчин революціонер", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Сергій Міхалок завжди активно критикував білоруську владу та позиціонував себе як борця за демократію в країні. Крім того, Міхалок активно підтримував українців під час Революції гідності, а його пісня "Воины света" стала фактично гімном Майдану.

У 2015 році Сергій Міхалок і його продюсер попросили право на постійне проживання в Україні через вороже сприймання владою Білорусі та Росії його творчості. У травні вони отримали вид на проживання, у цьому рішенні влади враховується позиція групи з підтримки подій на Євромайдані і їхній внесок у розвиток української музики.

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