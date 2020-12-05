Найзнаменитіший кіноД'Артаньян всіх часів і народів Михайло Боярський зізнався, що не поділяє захоплення глядачів своїм героєм

В інтерв'ю на YouTube-каналі ЗАНГАЛІС & К актор заявік, що гасконець не такий добрий, як здається. На його думку, Д'Артаньян - не тільки втілення честі, а й жорстокості.

Але працювати над його образом було суцільним задоволенням, зізнався Боярський, для якого ця роль стала воістину доленосною.

"Д'Артаньян негативний. Я не дуже люблю грати позитивних героїв. Д'артаньян – вбивця справжнісінький. В день по п'ять трупів. Ще жінці голову відрубали – і нічого", – ошелешив зізнанням актор.

Однак у той же час він вдячний долі і режисерові першої картини Георгію Юнгвальду-Хількевічу за участь у зйомках. А ось продовження мушкетерської саги Боярський вважає невдалим.

Актор зізнався, що шкодує про зйомки в картині "Мушкетери 20 років потому". Він спочатку не хотів там брати участь, але друзі-мушкетери змусили його передумати, як і режисер, котрий пригадав, хто його вивів у люди.

Найбільше Боярський не в захваті від останньої картини "Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні". За сценарієм, мушкетери стають привидами, а потім воскресають.

"Чим далі, тим більше вередував і говорив, що не буду і намовив інших: "Хлопці, які мушкетери на тому світі?! Що за маячня!". Але дітей годувати треба, сім'ю, гроші заробляти не тільки артистам, а й персоналу. А чим ще заробляти? Загалом, умовили. Так вийшло, що знялися. Вважаю, що це не найкраща наша робота. Всі, звичайно, хотіли як краще. Але в одну річку двічі увійти дуже складно. Подальше завжди гірше попереднього, на мій погляд",– упевнений 70-річний Боярський.

Відзначимо, що, як писали в ЗМІ, Боярський потрапив у фільм про мушкетерів практично випадково, коли роль гасконця вже була віддана іншому акторові: Олександру Абдулову, тоді ще акторові Ленкома. І режисер став пробувати Боярського на Рошфора. Однак тут втрутилася мама актора, яка заборонила грати синові негідників і пройдисвітів.

1 січня 1978 року до ЦТ відбулася прем'єра телефільму "Собака на сіні", де Боярський зіграв головну роллю. Цей фільм побачив Хилькевич, і в його серці щось тьохнуло.

Боярський приїхав на проби. Його одягли. Він зайшов у павільйон. І в студії раптом запанувала тиша. Всі зрозуміли - перед ними стоїть д'Артаньян.

Нагадаємо, внучка Боярського запакувала величезний бюст і заворожила розкутою позою перед дзеркалом.

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