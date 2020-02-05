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Перенесення Різдва на 25 грудня: у ПЦУ винесли важливий вердикт

Стало відомо, що вирішили члени Священного Синоду ПЦУ під час засідання 4 лютого.



Повідомляється, що під час засідання Синод ПЦУ прийняв рішення створити Синодальну календарну комісію і призначили її керівника — ректора Київської православної богословської академії протоієрея Олександра Трофимлюка.

«Необхідність впровадження календарної реформи в Православної Церкви України потрібно виважено і конструктивно обговорювати, враховуючи думку суспільства», — сказано в повідомленні, яке було опубліковано на порталі.

Крім цього, члени Священного Синоду, з якого був виключений почесний патріарх Філарет, винесли вердикт щодо перенесення дати Різдва в Україні.

"Синод дозволив, там де для цього вбачаються об'єктивні обставини і пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю здійснювати тільки молебень з акафістом Різдва Христового і виконання народних різдвяних пісень (колядок)", - додали в ПЦУ.

Також Синод ПЦУ засудив різдвяне богослужіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла 25 грудня.

Лукашенко жорстко накинувся на Путіна і звинуватив його у брехні: Голову звернуть...

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже 7 лютого знову зустрінеться з лідером Кремля Володимиром Путіним.

За його словами, на сьогоднішній день настав якийсь "момент істини" і Білорусь хоче теплих, дружніх відносин з братнім народом.

При цьому Олександр Лукашенко напередодні нової зустрічі звинуватив Володимира Путіна у брехні.

"Швидше за все, 7 лютого ми зустрінемося з Президентом Путіним. Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, - якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі відносини (між Білоруссю та Росією). Ми були архітекторами цих відносин, нам їх ламати на кінець нашої політичної кар'єри. Ми ж не вічні. Що ми залишимо після себе - ось в чому питання. Але якщо ви пообіцяли за 5 років (коли "Белтрансгаз" купили) вивести нас на внутрішньоросійські ціни, так виводите. Навіщо ж ви нас обманюєте? Притому не обманюєте, а думаєте, що ми це забули", - обурюється лідер Білорусі.

Нацбанк різко змінив курс валют, долар і євро впали в ціні: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 5 лютого готує справжній демарш, адже гривня завдасть небувалого удару по долару і євро.

Про це йдеться у свіжому прогнозі Національного банку України.

Так, за 100 доларів вам потрібно буде віддати 2485,23 грн (-23,13 гривень).

Ще краще ситуація буде складатися з євро – сто банкнот обійдуться вам в 2745,56 грн (-29,56 гривень).

Крім того, в НБУ уточнили, що до середини дня 4 лютого долар торгувався по 2489,46 за 100 «вічнозелених».

З'ясувалося, як прикро Зеленського називають підлеглі: "слуги народу" догралися

В мережі опублікована непідтверджена інформація про те, що Володимир Зеленський цієї осені розпустить Верховну Раду.

Нардепи, виходячи з наданої журналістам інсайд-інформації, дуже часто не діють і не хочуть приймати розумних рішень на благо країни.

«Наше джерело з Офісу Президента повідомляє, що якщо депутати не проголосують за важливі законопроекти для Зеленського і продовжать «набивати» собі ціну, продовжуючи покращувати своє фінансове становище, то президент розпустить на осінь Верховну Раду».

Повідомляється також, що президент України, цитуємо автора повідомлення: «втомився вічно «просити» Слуг голосувати за необхідні в його розумінні законопроекти для країни». А саме - інформатор в Офісі Президента говорить:

«Президент втомився від вічних інтриг, скандалів, «зашкварів». В ОПУ іноді жартують, що Зеленський це «нянька для слуг, які як діти в садочку розбилися на групи за інтересами і влаштовують вічні «драчки» і скандали, а також люблять вічно влізти в бруд словами інсайда, всі ці робочі «халепи» доводиться «вирішувати» Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попався на гачок Путіна, здійснена критична помилка.

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри.