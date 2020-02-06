Потужний циклон, який спровокував негоду в країні, відступає, але є багато "але"...

Сніжитиме на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат, також в Україні найближчим часом буде вітряно й морозно

7 лютого в Україні буде справді зимно. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:

«Циклон у п`ятницю поскаче за межі України, але ще буде покусувати з усіх боків. Сніг підсипатиме періодично та місцями».

У Центральних регіонах України буде сухо, а температура коливатиметься по території всієї країни – від відчутного до слабкого морозу:

«В найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами. Протягом дня у більшості областей передбачається від 0 до 5 градусів морозу».

На дорогах буде ожеледиця, а також українців попередили про можливі ускладнення через сильний вітер:

«Вітер північного напрямку досягатиме у п`ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3 - 6 градусів нижче».

У Києві робочий тиждень завершиться відчутним морозом:

«Найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно!». Щодо опадів, то - суттєві – навряд чи будуть, проте вдень у столиці України може пролітати невеликий сніг.

Відомо таож, що з неділі та понеділка знову почнеться потепління.

Раніше синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на 6 лютого на території одеського регіону. Це пов'язано зі зміщенням активного південного циклону.

Метеорологи повідомляли про штормовому вітрі шквальні пориви якого сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 м/с.

Очікувані погодні умови призведуть до порушень і припинення руху транспорту на дорогах. Ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Такий погодної ситуації присвоєно помаранчевий рівень небезпеки, оскільки умови несуть реальну загрозу для здоров'я людини.

Gepostet von Dmitry Zheman am Mittwoch, 5. Februar 2020

Зазначимо, що синоптики вже й не сподівалися, що в Україні почнеться кліматична зима. Щоправда, впевненості у тому, що зимова погода протримається довго, немає. Судячи з прогнозів погоди вже з наступного тижня в Україні знову буде плюсова температура – до 7 градусів тепла.

Раніше синоптики обіцяли, що кліматичне літо настане в Україні вже в травні. Травень буде спекотним та посушливим, а перші два місяці літа – дощовими.

Нагадаємо, що морозно-сніжна погода доб'є українців, циклон не пощадить нікого: до чого готуватися.

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