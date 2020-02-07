За останню добу, за станом на 7 лютого, число загиблих від нового коронавіруса в Китаї збільшилася до 636 осіб

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт національної комісії охорони здоров'я Китайської народної республіки. Всього в країні зафіксували 31 161 випадків захворювання.

У повідомленні відзначається, що за добу в провінції Хубей (столиця якої місто Ухань став епіцентром сполоху) зафіксували 69 нових смертей від вірусу. Крім того, у відомстві зазначили, що за останню добу в провінції діагностували 2447 нових випадків вірусу. При цьому за цей же період лікарі виписали з лікарень 184 людини, яким вдалося вирватися з лап смертельного "монстра".

Зазначимо, посол Китаю в США Цуй Тянькай в інтерв'ю виданню "PBS" назвав боротьбу з коронавірусом "важким боєм".

"У нас є впевненість в тому, що ми в кінцевому підсумку зможемо контролювати спалах і виграти битву. У нас 1,4 мільярда людей, об'єднаних і рішучих. І у нас є сотні тисяч лікарів, медичних працівників, чоловіків і жінок у формі і інших, які борються на самому "фронті" з великою відданістю... Ми робимо все, що можемо", - заявив Тянькай.

Раніше з'явилася інформація, що влада Китаю замовчує правду про масштаби трагедії, на що Тянькай висловив зворотню думку.

"Я думаю, що ми говоримо людям правду... Ось чому у нас ростуть числа кожен день. Звичайно, ми також бачимо, що кількість вилікуваних людей вже набагато більше, ніж випадки смерті. Це обнадіює, але цього недостатньо. Ми повинні зробити більше. Ми повинні зробити набагато більше".

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео з кадрами підтримки жителям заблокованого Уханя. На початку ролика ми бачимо пустельний мегаполіс - багатомільйонне місто перетворилося в "привид". Якщо люди зрідка і виходять на вулиці, то намагаються триматися один від одного подалі.

Далі йдуть кадри, де юрби китайців тримають підбадьорливі плакати, кажуть: «Ухань, не панікуй, ми чекаємо тебе»; "Не хвилюйтеся Ухань, ви знову будете на ногах ..."

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.