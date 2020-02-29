Порошенко таємничо зник після допиту, відео говорить саме за себе: "втік через..."
Колишній президент України Петро Порошенко таємничо зник після допиту в Державному бюро розслідувань, а відповідати за нього перед журналістами довелося адвокатам.
«Порошенко після допиту таємно зник з будівлі ДБР. До сопереживающему народу під будівлею бюро розслідувань повернулися тільки адвокати екс-президента Ігор Головань і Ілля Новіков. Як і очікувалося – підозр Порошенку не вручили», - йдеться в повідомленні.
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Уточнюється, що навіть адвокати не стали коментувати ситуацію з Порошенком. Хоча його пресслужба підтвердила, що Порошенко пішов з ДБР через чорний вхід.
Курс валют на вихідних знову здивує українців, долар і євро готують атаку: чого чекати
Курс валют в Україні 29 лютого здивує всіх, вартість долара і євро заморозять перед грандіозним підвищенням.
Про це йдеться у свіжому прогнозі від Національного банку.
Так, 100 доларів будуть торгуватися за курсом 2456,1 гривню. А за сто євро доведеться віддати 2692,99 гривень.
Проте, вже в понеділок, 2 березня, показники в обмінниках різко зміняться. За 100 доларів доведеться викласти 2459 гривень. При цьому за сто євро доведеться віддати 2697,89 гривень.
Бійня на Близькому Сході: бойовики Путіна поплатилися за все, деталі і кадри ліквідації
Урядові війська Башара аль-Асада і російські найманці поплатилися за свої дії проти армії Туреччини.
За інформацією Міноборони Туреччини, сирійські війська за підтримки РФ знов пішли на провокацію, убивши одного їх військового і поранивши ще двох. Але в цей раз вони отримали гідну відповідь.
Повідомляється, що армія Башара аль-Асада і російські найманці понесли колосальні втрати в регіоні, куди напередодні Анкара перекинула тисячі своїх військовослужбовців.
Як стверджують місцеві журналісти, ЗС Туреччини ліквідували понад 50 солдатів армії Асада, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника. Дамаск поки офіційно цю інформацію не підтверджує.
Зеленський терміново збирає Раду, терпець урвався: Кабмін Гончарука переглянуть
Верховна Рада України збереться на внеочередноую пленарну сесію в середу, 4 березня з-за прем'єра Олексія Гончарука.
На сесії мають розглянути "кадрові питання". Скликана Рада згідно з розпорядженням голови парламенту від 28 лютого на вимогу президента України Володимира Зеленського. Розпочнеться засідання о 16.00.
Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією, будуть перестановки в Кабміні. Можливо, відправлять у відставку прем'єра Олексія Гончарука. Також можуть розглянути питання про звільнення голови НАБУ Артема Ситника.
Також з'явилося повідомлення прес-службі Офісу Президента України. Там підтвердили іфнормацію, що Разумков на прохання Зеленського збирає Раду. У заяві додано, що будуть включені питання, пов'язані з Кабміном.
Нагадаємо, Ігор Лесев розкрив, чому Зеленський не звільняє профана Гончарука
А ще Politeka писала, що Гончарук знайшов спосіб відбирати квартири у українців, скандальний закон вже в Раді
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