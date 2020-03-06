Відомі українці знайдені мертвими в Москві після гучного скандалу: «поруч з тілами лежали…»

Тіла двох знаменитих українських шахістів знайшли у квартирі на заході Москви. 18-річну Олександру Вернигору і 27-річного Станіслава Богдановича знайшли у квартирі на вулиці Кастанаевской.

За попередніми даними, вони загинули через вдихання звеселяючого газу. На їх головах були надіті пакети, а поруч лежали кульки з закисом азоту. За даними Слідчого комітету Росії, слідів насильницької смерті на тілах загиблих не виявлено. Проводиться дослідча перевірка.

Кілька днів тому гросмейстер піддано цькуванню, після того, як зіграв за Росію в інтернет-матчі проти української збірної. Шахістові посипалися погрози і образи в соціальних мережах.

Новий прем'єр потрапив у скандал з Кримом

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль виправдався після резонансної заяви про відновлення подачі води в окупований Крим.

Свої слова, сказані в ефірі одного з українських телеканалів, він уточнив на сторінці в Facebook.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - сказано в повідомленні.

За словами глави уряду, "ця теза загубився в шумі студії".

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього в деокупации півострова і повернення його до складу України", - підкреслив Шмигаль.

Рябошапку застукали за непристойною перепискою після скандалу з Зеленським

У Верховній Раді відбулося позачергове засідання, на якому розглядалося питання про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Його відправили у відставку. "За" проголосувало 263 народних депутата.

У Раді журналісти встигли сфотографувати листування Рябошапки з Богданом перед голосуванням за відставку. Розмова виявився не надто зрозумілим, але дуже емоційним. Наводимо діалог без змін:

«Рябошапка: Арахамія

Богдан: П..ди йому дав

Рябошапка: Вони робили дурниць

Богдан: Дебіли бл...ть погані».

Нагадаємо, у Зеленського назвали нового Генпрокурора України: що про нього відомо.

Як повідомляла Politeka, Зеленський на межі, бути міністрами ніхто не хоче: подробиці демаршу.

Також Politeka писала, що Рябошапка "приховує" сім'ю в особняку за 12 мільйонів у Франції.