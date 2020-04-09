В Україні можуть скоротити субсидії , витрати на виплату пільг на 8 мільярдів гривень

Законопроект вже подали у верховну Раду, а у Мінсоцполітики вже озвучили невтішний прогноз. Про це пише Знай.юа.

Вже восени деякі пільговики будуть без грошової допомоги від держави. Як сказав директор департаменту соцдопомоги Віталій Музиченко, мова йде про 15-20% отримувачів субсидій.

В першу чергу постраждають ті, у кого нова машина молодше п'яти років. Також позбавлять субсидій тих, хто володіє великими квартирами і будинками. Для перших це 120 квадратних метрів, для других - 200.

Залишать виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та інших, де проживає багато громадян, каже Музиченко.

Чиновник упевнений, що нові правила призначення субсидій підвищать ефективність програми житлових субсидій. Це стане стимулом для тих громадян, які не працюють, але можуть піти шукати роботу.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, за яких умов українці можуть залишитися без субсидій і пільг.

зокрема, Кабмін опублікував постанову "Про особливості надання житлових субсидій", яке набуло чинності 25 березня 2020 року.

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