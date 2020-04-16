Стало відомо, як зміниться навчальний рік в українських школах

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться, незважаючи ні на що, проте терміни його проведення залежать від того, коли скасують карантин.

Наголошується, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то пробне ЗНО проведуть у серпні, а сесію почнуть 25 серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів в 2020 році скасовано.

У Минобразозования уточнили, що навчальний рік в школах завершиться згідно з українським законодавством, не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11-го класу.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, школярі молодших і середніх класів в цьому навчальному році можуть вже не вийти з карантину.

«Повинна бути позитивна динаміка. Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, починаючи проведення ЗНО», — говорить Ляшко.

Він також зазначив, що зараз створюються нові нормативи для проведення ЗНО.

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