Знаменитий український комік Георгій Делієв виступив проти карантину в Україні і закликав ходити в церкву, незважаючи на обмеження

Як повідомляє Politeka.net зірка "Маски-шоу" зізнався, що сам не дотримується вимоги Кабміну, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

Георгій Делієв не вважає китайський вірус серйозною загрозою, хоча навіть священики закликають українців сидіти вдома. Артист упевнений, що головне - вірити.

"Не перестаю дивуватися, наскільки глибоко люди можуть впадати в колективне божевілля. Боятися хвороби, але абсолютно не боятися своєї відповідальності перед Богом? Якийсь бред. Масове біснування особливо проявляється в період Страсного тижня", - відзначив він.

Актор навіть послався на вчених і припустив, що впевненість у своїй невразливості набагато кращий засіб від китайського вірусу, ніж карантинні заходи. Нібито, треба просто не боятися захворіти.

"Ну якщо Віра слабка, варто хоча б включити мозок і логіку. Вже науково доведено тисячі разів, що саме страх хвороби і запрошує цю саму хворобу у власний організм".

Гуморист нагадав, що у світі є багато хвороб, куди небезпечніше вірусу з Ухани. Він упевнений, що відповідальність перед Богом набагато важливіше соціальної:

"не Слід забувати, що всі ми рано чи пізно покинемо цей світ. А ось, що там нас чекає? Тут як раз важлива власна відповідальність перед Богом! Ніяка відмазка, типу: я робив те, що всі., а мені так сказали., а всі так робили, - не спрацює".

Георгій Делієв закликав усіх вірян наслідувати його приклад і порушувати умови карантину, щоб ходити в храми і здійснювати християнські ритуали. Він розповів, що сам вже давно так робить, незважаючи на офіційні заборони.

"Я закликаю не закривати церкву Христову, відвідувати всі Богослужіння. Особисто я сповідався, причащався повним чином, маслособоровался, не уникав церковних ритуалів", - підкреслив артист.

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