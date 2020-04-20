Погода в Україні скоро помітно потеплішає, але потрібно трохи почекати
Про те, якою буде погода у країні 21 квітня і далі розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
У вівторок дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території буде суха погода
Вітер в Україні завтра, 21 квітня, очікується з півночі, тобто, північний, у східних областях - північно-західний. Щодо сили вітру, то згідно з прогнозом він буде помірний, часом поривчастий, що в принципі характерно для весни.
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Щодо температури повітря, то у вівторок ніч ще буде холодною, +1… +5 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси. Не сильно порадує теплом і день, очікується +8… +13 градусів практично по всій Україні.
У вівторок 21 квітня в Києві дощі малоймовірні. «Хіба що вологий східний масив буде такий люб'язний, закине в столиці трохи опадів», - зазначила синоптик.
Вітер очікується північно-західний, поривчастий.
Температура у столиці вночі 1 + 3, в околицях заморозки 0-2 градуси, завтра вдень 8 + 10 градусів.
Також синоптик розповіла про зміну погоди в Україні на цьому тижні.
у найближчі вихідні В Україні дощів стане помітно більше, а у другій половині тижня відчутно потеплішає.
Нагадаємо, погода влаштує українцям потужну струс: від +17 до морозів і снігу, важливе попередження.
Як повідомляла Politeka, погода знову випробує українців, синоптики приголомшили прогнозом: де будуть дощі і +22.
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