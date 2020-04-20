Кому не пощастить найбільше

Погода в Україні скоро помітно потеплішає, але потрібно трохи почекати

Про те, якою буде погода у країні 21 квітня і далі розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У вівторок дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території буде суха погода

Вітер в Україні завтра, 21 квітня, очікується з півночі, тобто, північний, у східних областях - північно-західний. Щодо сили вітру, то згідно з прогнозом він буде помірний, часом поривчастий, що в принципі характерно для весни.

Щодо температури повітря, то у вівторок ніч ще буде холодною, +1… +5 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси. Не сильно порадує теплом і день, очікується +8… +13 градусів практично по всій Україні.

У вівторок 21 квітня в Києві дощі малоймовірні. «Хіба що вологий східний масив буде такий люб'язний, закине в столиці трохи опадів», - зазначила синоптик.

Вітер очікується північно-західний, поривчастий.

Температура у столиці вночі 1 + 3, в околицях заморозки 0-2 градуси, завтра вдень 8 + 10 градусів.

Також синоптик розповіла про зміну погоди в Україні на цьому тижні.

у найближчі вихідні В Україні дощів стане помітно більше, а у другій половині тижня відчутно потеплішає.

Нагадаємо, погода влаштує українцям потужну струс: від +17 до морозів і снігу, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, погода знову випробує українців, синоптики приголомшили прогнозом: де будуть дощі і +22.

Також Politeka писала про останній день тепла: погода готує різкий розворот, дощі та мокрий сніг увірвуться в Україну.