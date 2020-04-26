Погода в Україні 26 квітня розірве країну, більшу частину регіонів накриють сильні дощі і поривчастий вітер

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на західній частині України прогнозується хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до 13-16 градусів за Цельсієм. А от вночі похолодає до 4-7 градусів вище нуля.

На півночі України також підуть дощі: вдень стовпчик термометрів покаже від 13 до 15 тепла. У нічний час доби похолодає до 5-8 за Цельсієм.

Центральні регіони частково накриють опади: вдень синоптики прогнозують 13-16 градусів вище нуля. Вночі різко похолодає: 6-8 градусів. Дощі обійдуть стороною лише Вінницьку область.

На півдні України сухо буде тільки в Одеській області. Іншу частину регіону заллють дощі. Повітря в денний час прогріється до 16-18 градусів вище нуля. У нічний час доби очікується від 7 до 9 тепла.

Особливо сильні дощі очікуються на сході України. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 16-19 градусів вище нуля. У нічний час доби очікується від 6 до 9 тепла.

Більш того, синоптики також прогнозують сильний вітер у західній, центральній і південній частині України.

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