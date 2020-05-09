Погода в Україні 9 травня різко зміниться, замість затяжних дощів з грозами країну накриє несподіване потепління, але пощастить не всім



Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощі на території країни будуть лише в одному регіоні, а інших чекає невелика хмарність.

На західній Україні буде від 16 до 20 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже 5-8 градусів.

Українців на півночі країни чекають денні 14-17 зі знаком «плюс». А от вночі знизиться до 5-7 градусів.

У центральних регіонах повітря прогріється до 14-18 за Цельсієм. А от вночі варто очікувати 6-8 градусів.

На півдні країни сьогодні буде 16-20 тепла. А ось в нічний час різко похолодає: від 7 до 9 градусів.

А от на сході України будуть сильні дощі з грозами. Повітря тут буде в районі 14-18 за Цельсієм, а в нічний час доби від 5 до 8 тепла.

«…9 травня в більшості районів східних, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пару днів назад в мережі почали поширюватися знімки, як гору Піп Іван в Карпатах замело снігом прямо початку травня.

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