Погода в Україні 9 травня різко зміниться, замість затяжних дощів з грозами країну накриє несподіване потепління, але пощастить не всім
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, дощі на території країни будуть лише в одному регіоні, а інших чекає невелика хмарність.
На західній Україні буде від 16 до 20 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже 5-8 градусів.
Ельза Хоск з Victoria's Secret повністю роздяглася і вразила космічною красою: "Невинна квітка"
Спокусливу Кім Кардашьян застукали вночі на пляжі: у піску та без купальника
Мер'єм Узерлі з «Величного століття» зачарувала новим обрразом на пляжі: «Принцеса Хюррем»
Вогонь охопив чоловіка Наташі Корольової Тарзана прямо на сцені, кадри до тремтіння: "Несіть вогнегасник!"
Українців на півночі країни чекають денні 14-17 зі знаком «плюс». А от вночі знизиться до 5-7 градусів.
У центральних регіонах повітря прогріється до 14-18 за Цельсієм. А от вночі варто очікувати 6-8 градусів.
На півдні країни сьогодні буде 16-20 тепла. А ось в нічний час різко похолодає: від 7 до 9 градусів.
А от на сході України будуть сильні дощі з грозами. Повітря тут буде в районі 14-18 за Цельсієм, а в нічний час доби від 5 до 8 тепла.
«…9 травня в більшості районів східних, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що пару днів назад в мережі почали поширюватися знімки, як гору Піп Іван в Карпатах замело снігом прямо початку травня.
Нагадаємо, снігопад обрушився на Україну, стихію не зупинити: кадри травневої погоди.
Як повідомляла Politeka, травень готує українцям справжнє випробування: погода здивує навіть синоптиків.
Також Politeka писала, що погода влаштує українцям божевільні гойдалки, синоптики попередили про небезпеку.