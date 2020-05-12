Український артист і письменник Антін Мухарський розкрив одну з найважливіших причин втрати Україною території Криму
За словами Мухарського, територіальні втрати України стали можливі в тому числі і через відсутність чіткої проукраїнської мовної політики в країні.
Про це він розповів для журналістів видання ОбозревательТВ.
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"Наша мовна толерантність призводить до того, що ми втрачаємо свої території, і я не раз підкреслював, що мова – це єдиний маркер ареалу існування і життя українців. Там, де звучить українська мова – там і Україна. Це відображення абсолютно чіткої ідеологеми і позиції Гундяєва: русский мир там, де звучить російська мова", - розповів телеведучий.
За словами артиста, мова є головною ознакою української ідентифікації.
"Ідентифікація людини відбувається за першою ознакою – з мови. Вже потім включаються інші принципи, до якої підгрупи українського населення ти належиш. Я чітко розрізняю жителів колишньої УРСР, так званих "малоросів", які визнають вищість "російського світу", "братнього народу", "діди воювали", - додав письменник.
Також раніше повідомлялося, що Антін Мухарський розповів, що Росія вкладає величезні кошти в українські телеканали і медіа, щоб відновити свій вплив на суспільство.
Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.
Також Politeka писала, Мухарський заговорив про розпад України.