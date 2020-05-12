Він упевнений, що території можна було врятувати в одному випадку

Український артист і письменник Антін Мухарський розкрив одну з найважливіших причин втрати Україною території Криму

За словами Мухарського, територіальні втрати України стали можливі в тому числі і через відсутність чіткої проукраїнської мовної політики в країні.

Про це він розповів для журналістів видання ОбозревательТВ.

"Наша мовна толерантність призводить до того, що ми втрачаємо свої території, і я не раз підкреслював, що мова – це єдиний маркер ареалу існування і життя українців. Там, де звучить українська мова – там і Україна. Це відображення абсолютно чіткої ідеологеми і позиції Гундяєва: русский мир там, де звучить російська мова", - розповів телеведучий.

За словами артиста, мова є головною ознакою української ідентифікації.