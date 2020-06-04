Президент України Володимир Зеленський не перестає дивувати українців. Після ситуації з кавою в ресторані та штрафом, гарант примудрився знову накликати на себе "гастрономічну" біду

Як передає Politeka.net, голова держави опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене в Кам'янець-Подільському. Президент показав "вищий пілотаж".

Зеленський з задоволеною посмішкою, в діловому костюмі і білій сорочці, схилився над тарілкою супу і вже встиг зачерпнути ложечку.

"Традиційна українська грибна юшка в Кам'янці-Подільському - це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не пробував. Раджу всім!", - повідомив підпису президент.

Українці неоднозначно поставилися до ради гаранта. Більшість все ж покартали Зеленського, мовляв, хвалиться застіллям, коли деяким навіть на хліб не вистачає.

"Проблем в країні немає?🙄"

"Важлива інфа,як нажарив окорочк😂"

"Він шо п'яний?"

"А як щодо посадити Порошенка ?"

"Реклама юшки, то кави, що далі.."

"Бабок немає на такі супи...😆"

"А у деяких немає грошей хліб купити знаю особисто таких бабусь"

"Шо по дорогам??"

"наївся а потім спати"

"Віддай сало"

"Ммм, а пахне як..."

Раніше ми повідомляли, Зеленський безглуздо виправдався за похід в ресторан в Хмельницькому. Забувши про підписаний ним же закон про карантин і необхідні правила, голова держави похвалився в мережі тим, що п'є каву, при чому разом з головним санлікарем Віктором Ляшком.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив.... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", - заявив Зеленський про те, що нібито перевіряв, чи дотримуються у закладі карантинних заходів.

Штраф, до речі становить 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, Зеленського засікли за забороненим заняттям, фото облетіло мережа: «Приходимо в себе».

Як повідомляла Politeka, Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих на карнтине українців: «Порівняно непогано».

Також Politeka писала, що "Бандитско-пацанський сходняк": задоволений Зеленський наплював на закон, який сам підписав, фотодоказ