Продати або здати в оренду квартиру або будинок незабаром українцям може стати набагато складніше

Великі зміни передбачені в законопроекті №3618. Якщо його приймуть, то такі процедури можна буде провести тільки через брокерів або ріелторів. У Раді чекають, що це допоможе вивести ринок нерухомості з тіні, пише "Сегодня".

Автори проекту закону "Про ріелторську діяльність" хочуть створити організацію, через яку будуть проходити всі операції з нерухомістю: Національну федерацію фахівців у сфері ріелторської діяльності.

Українцям потрібно буде оформити паспорт квартири, внести його в спеціальну базу та отримати унікальний номер. У паспорт хочуть вносити близько 30 характеристик: від особистих даних власника до згадки об'єкта в ЗМІ або просто оголошеннях на онлайн-майданчиках.

Номер паспорта потрібно буде вказувати в оголошеннях про здачі або продажу. Без такого номера зазначені процедури здійснити не вийде.

Володіти базою буде вже згадана недержавна федерація. Крім цієї бази організація буде власником ще і реєстру ріелторів. За фактом, федерація буде визначати, кому видавати дозвіл на роботу ріелтора, а кому – ні.

Якщо у ріелтора немає свідоцтва брокера або сертифіката ріелтора, то його оштрафують на 8500-17 000 грн. За повторне порушення – штраф 17 000-34 000 грн з конфіскацією отриманого доходу.

На сьогодні, за різними оцінками, через ріелторів проходить 25-30% операцій на ринку нерухомості.

Зазначимо, ріелтори не в захваті від даного законопроекту. Вони вважають, що їх руками збираються провернути схему – змусити українців платити в приватний фонд. Також вони вважають, що закон не буде працювати.

Крім того, в Нотаріальній палаті після експертизи дійшли висновку, що положення законопроекту можуть призвести до рейдерства в загальнодержавних масштабах.

Проект робить обов'язковою участь ріелторів в операціях з нерухомістю. Це порушує Конституцію і Цивільний кодекс України, оскільки обмежує право власності людини і погіршує його становище.

Більш того, там впевнені, що недержавний реєстр нерухомості створює додаткові можливості для мошеннииков.

Нагадаємо, боржників будуть карати новим способом, постраждають мільйони.

Як повідомляла Politeka, нові правила, які торкнуться житла українців, що змінилося: "Тепер потрібно згоду..."

Також Politeka писала, що українців готуються залишити без квартир, розкриті нові плани Ради: "Вже з 1 жовтня..."