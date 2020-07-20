Український і у минулому російський журналіст і телеведучий Олексій Суханов поділився думкою щодо української мови

Свою думку на цей рахунок він висловив в інтерв'ю "Апострофу".

"Моя позиція була і залишається. Державну мову потрібно захищати, на державному треба спілкуватися, надихати її, давати їй життя. Але не можна давати цій мові життя, якщо ти спілкуєшся на іншій мові. Так, на жаль, багато-хто не виховувався українською, і це не вина людини. Але якщо сьогодні склалися такі умови, що треба підтримати не тільки Україну, але і традиції, історію, і треба вдосконалювати українську, якщо людина досі не знає її добре і не спілкується рідною мовою", - заявив він.

За його словами, при цьому, нав'язувати мову або її вивчення насильно, категорично не можна.

"Відповідаючи на це, я можу сказати тільки одне: нехай той сусід, який щось нав'язує Україні, йде в дуп*. Тому що в Україні є своя історія, свої традиції, своя мова. А якщо сусідові щось не подобається, я йому можу порадити тільки одне – нехай зосередиться на своїх проблемах. І нехай зрештою займеться вирішенням своїх проблем, а не суне свій ніс в чужі справи. Україна має свій шлях – і це тільки європейський цивілізований шлях. А жодна країна не може існувати без історії, традиції та мови. Це не країна, якщо в ній не пам'ятають про саме головне – що становить основу будь-якої держави. Така моя позиція", - емоційно заявив телеведучий.

Раніше ми писали, що поет і драматург Юрій Рибчинський пояснив, чому українську мову не потрібно нав'язувати.

За його словами, українську мову не потрібно нав'язувати. Треба просто, щоб люди, які мають відношення до української, заробляли більше, ніж інші.

"Українська мова не потрібно нав'язувати. Потрібно зробити все для того, щоб були хороші українські журнали, хороші газети, хороші телевізійні фільми, пісні. І головне – щоб люди, які мають відношення до української культури, української мови, заробляли більше, ніж ті, хто не має", – сказав Рибчинський.

На думку поета, українська мова красивіше, ніж російська чи інші мови. "Хіба мати нав'язує красуню-дочку комусь в дружини?" – уточнив Рибчинський.

Він відзначив необхідність створення дорожньої карти про преференції української культури і української мови.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський поскаржився на "неякісних" українців.

Також Politeka писала, що поет Рибчинський запропонував "нишком" відновити ядерну зброю.