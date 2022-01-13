Інфляція в 2021 році відхилилася істотніше, ніж прогнозувалося, і виросла на 10% (за грудень ціни збільшилися на 0,6%).

Це стало найбільшим показником за останні чотири роки. У Національному банку України пояснили, чому стався стрибок.

Відзначається, що ціни росли не тільки в Україні, а по всьому світу, й обумовлено це швидким відновленням економічної активності після коронакризиси. Це, зокрема, призвело до подорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих.

Крім того, інфляцію в Україні підживлювали й внутрішні чинники.

"Серед них - стійкий споживчий попит, що підтримує зростання доходів населення і поліпшення споживчих настроїв, а також збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці", - йдеться в заяві НБУ.

За даними регулятора, пік інфляції в Україні пройдено у вересні 2021. Починаючи з жовтня, в тому числі і в даний час, вона поступово сповільнюється.

У НБУ навели цифри, на скільки все подорожчало за рік:

оброблені продовольчі товари - на 13% (при цьому в грудні ціни у відповідній групі товарів зростали повільніше, ніж у попередні місяці);

вартість послуг зросла на 10,4% (більш високими темпами зростали ціни на послуги закладів швидкого харчування, кафе, кінотеатрів, хімічної чистки, перукарень та діагностичних медичних послуг);

непродовольчі товари піднялися в ціні на 0,5% (подорожчала побутова техніка, засоби особистого догляду, предмети домашнього вжитку та товари для утримання житла).

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