Це стало найбільшим показником за останні чотири роки. У Національному банку України пояснили, чому стався стрибок.
Відзначається, що ціни росли не тільки в Україні, а по всьому світу, й обумовлено це швидким відновленням економічної активності після коронакризиси. Це, зокрема, призвело до подорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих.
Крім того, інфляцію в Україні підживлювали й внутрішні чинники.
"Серед них - стійкий споживчий попит, що підтримує зростання доходів населення і поліпшення споживчих настроїв, а також збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці", - йдеться в заяві НБУ.
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За даними регулятора, пік інфляції в Україні пройдено у вересні 2021. Починаючи з жовтня, в тому числі і в даний час, вона поступово сповільнюється.
У НБУ навели цифри, на скільки все подорожчало за рік:
- оброблені продовольчі товари - на 13% (при цьому в грудні ціни у відповідній групі товарів зростали повільніше, ніж у попередні місяці);
- вартість послуг зросла на 10,4% (більш високими темпами зростали ціни на послуги закладів швидкого харчування, кафе, кінотеатрів, хімічної чистки, перукарень та діагностичних медичних послуг);
- непродовольчі товари піднялися в ціні на 0,5% (подорожчала побутова техніка, засоби особистого догляду, предмети домашнього вжитку та товари для утримання житла).
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