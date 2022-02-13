У березні 2022 українців чекають тривалі вихідні, правда один день доведеться відпрацювати в суботу.

Перший місяць весни подарує додаткові вихідні у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, 8 березня.

Всього в березні буде 31 день, з яких 22 робочих і 9 вихідних.

"8 березня" цього року випадає на вівторок, тому понеділок напередодні, стане вихідним. Таким чином, буде чотири вихідних поспіль. При цьому працювати доведеться в суботу, 12 березня, проте робочий день буде коротшим на одну годину.

Вихідними в березні будуть такі числа: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 27.

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті розробив законопроект, яким пропонує скасувати перенесення вихідних днів у деякі свята і зробити робітниками Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня) і День Праці (1 травня). Замість 11 святкових вихідних, які існують зараз, передбачається ввести 9.

Законопроектом пропонується скасувати перенесення вихідних, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним днем, вихідний день на наступний після державного свята день не переноситься.

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