Тепла та волога погода, схоже, "застрягла" в Україні, правда, не скрізь - деяким регіонам ще належить перетерпіти мокрий сніг.

Синоптики Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на вівторок, 22 лютого. Практично всю територію країни, крім Сходу, знову атакують дощі, місцями з мокрим снігом. Найбільше не пощастить західним і північним областям, де випадуть крижані опади.

На Заході температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів зі знаком плюс, вдень прогріється до +7.

На Півночі і в Центрі стовпчики термометрів вночі покажуть 2-5 тепла, вдень 6-9 зі знаком плюс.

На Сході вночі очікується до +3, а ось вдень потеплішає до +10.

На Півдні, традиційно, буде найтепліше. Вночі температура повітря коливатиметься на рівні 3-5 зі знаком плюс, вдень прогріється до +11.

Вітер при цьому буде дути південно-західний і досягне 7-12 метрів на секунду.

За інформацією відомого українського синоптика Наталії Діденко, за теплу і вологу погоду в країні відповідає атмосферний фронт.

"У найближчу ніч і завтра вранці (22 лютого, - ред.) дощі, можливо часом з мокрим снігом, найімовірніше на Заході і Півночі, вдень місцями невеликі опади - також ще й у Центрі. А до вечора дощ пройде в південній частині і в східних областях", - повідомила синоптик.

Температура повітря, за її словами, точно нагадає про весну: протягом дня очікується +5...11 градусів, на півдні +10...14, в Криму можливо навіть до +16 градусів.

Діденко додала, що в середу-четвер, 23-24 лютого, в Україні очікується невелике похолодання, втім вже до вихідних стовпчики термометрів знову кинуться вгору.

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