Росія зазнала величезних втрат, і тепер змушена почати мобілізацію для продовження наступу

Про те, що в країні-агресорі почалася мобілізація, заради формування додаткового резерву з поки ще живої сили, оскільки захисники України дали таку відсіч окупантам, що ті втратили тактичну ініціативу, і, відповідно, знизили темпи просування, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Головнокомандувача ЗСУ України, генерала-лейтенанта Валерій Залужного, сьогодні, в період запеклих боїв у напрямку на Чорнобиль, отримав поранення начальник штабу 36-ї армії(Улан-Уде) Східного військового округу. Також, у Сіверському районі загинув (за іншою інформацією, тільки отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав - українці стануть захищати свою країну до останньої краплі крові, як своєї, так і ворогів. "У російських окупантів є виключно два варіанти: бути знищеними або здатися", - додав він.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти мінують власну техніку.

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