Ще одна частина біженців змогла залишити обложений Маріуполь

Про те, що понад 160 приватних авто сьогодні, 14-го березня, близько 1 години дня, виїхали з Маріуполя, і зараз просуваються повз Бердянська, у своєму Telegram-каналі, інформує пресслужба Маріупольської міськради .

Зокрема, жителі міста перемішаються відповідно до раніше затвердженого маршруту "зеленого коридору": з Маріуполя в бік села Мелекіне, через село Портовське, до селища міського типу Мангуш-Бердянськ, далі до Токмака, а фінішують - в Запоріжжі.

Також, вже відомо - виїхали на власних автомобілях проїхали Бердянськ, і рухаються до Запоріжжя. Крім того, свідки підтверджують, що на цей момент в установленому гуманітарному коридорі дотримується обумовлений "режим тиші".

Прибулим до місця призначення маріупольцям, негайно нададуть першу допомогу, розмістять, або допоможуть у подальшому розміщенні за адресою в Запоріжжі: вулиця Рекордна, 41(у приміщенні цирку).

Номери контактних осіб в Запоріжжі:

Ремпель Андрій - 067-522-8018;

Погребняк Юлія - 095-277-7111.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Маріуполь пережив близько 100 авіаударів.

Також раніше ми інформували про те, що постраждалий Маріуполь показали з висоти пташиного польоту.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО.