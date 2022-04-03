Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк різко звернувся до західних партнерів після трагедії в Київській області.

Свою промову разом з жахливими кадрами (18+) з Бучі, Ірпеня та інших міст він опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Головне ж, на думку наших європейських партнерів, - не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не почалася? Головне, щоб росіяни не образилися і не використовували ... що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не здійснювали масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використовували?

Як підсумок, світ отримав тотальний непередаваний жах антилюдності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, розтерзаних, згвалтованих, пов'язаних, знову згвалтованих і знову вбитих. Сотні, тисячі мирних українських громадян. Вбиті з особливим звірством.

Дуже круті і всезнаючі вчорашні і сьогоднішні "лідери Європи", сотні діючих європолітиків, ситно їдять і спокійно сплячих зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей Фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "русский мир"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися і похитати головою?

Не можна забороняти російську літературу в європейських університетах-це так негуманно?

Ще раз уважно подивіться на тисячі розтерзаних, згвалтованих, спалених українців. У XXI столітті. В рамках "спецоперації". Розтерзаних росіянами. А тепер ще раз скажіть всьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться і скажіть. Або відверніться. Головне ж - не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців", - дивується Михайло Подоляк.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом.

Як повідомляла Politeka, у Києві назвали райони, напхані вибухонебезпечними предметами.

Також Politeka писала про те, що у звільненій Бучі знайшли тіла закатованих окупантами мирних жителів.