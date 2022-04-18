Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що наприкінці березня війська рф відступили з Київської області під тиском українських Сил оборони. Крім того, він назвав головну проблему окупантів.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили в Telegram ГУР.
Глава військової розвідки зазначив, що окупаційні війська рф не просто відійшли – українські захисники їх вигнали з регіону. А почалося це з того, що ЗСУ повернули контроль над містом Ірпінь.
"Це загрожувало розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що через всього кілька днів вони опинилися в тій же ситуації, яку самі люблять завдати противнику – оточення і розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити", - пояснив Буданов.
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Він висловив здивування тому, як некомпетентно і необережно командири загарбників підійшли до проведення своєї "великої операції" - вони дійсно вірили, що зможуть взяти Київ за 2-5 днів.
Кирило Буданов також прокоментував бойові втрати військового командування ЗС рф. На його думку, головна проблема оокупантів - дуже низький професійний рівень російських генералів.
"Однією з причин є кумівство в російській армії. Це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - підкреслив Буданов.
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