Глава розвідки висловив здивування тому, як некомпетентно і необережно командири загарбників підійшли до проведення своєї "великої операції".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що наприкінці березня війська рф відступили з Київської області під тиском українських Сил оборони. Крім того, він назвав головну проблему окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили в Telegram ГУР.

Глава військової розвідки зазначив, що окупаційні війська рф не просто відійшли – українські захисники їх вигнали з регіону. А почалося це з того, що ЗСУ повернули контроль над містом Ірпінь.

"Це загрожувало розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що через всього кілька днів вони опинилися в тій же ситуації, яку самі люблять завдати противнику – оточення і розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити", - пояснив Буданов.

Він висловив здивування тому, як некомпетентно і необережно командири загарбників підійшли до проведення своєї "великої операції" - вони дійсно вірили, що зможуть взяти Київ за 2-5 днів.

Кирило Буданов також прокоментував бойові втрати військового командування ЗС рф. На його думку, головна проблема оокупантів - дуже низький професійний рівень російських генералів.

"Однією з причин є кумівство в російській армії. Це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, спливли нові подробиці і цифри про звірства росіян у Бучі.

Як повідомляла Politeka, у розвідці розкрили, що потрібно Україні для перемоги над окупантами.

Також Politeka писала, що на путіна чекає незавидна доля більшості тиранів, Аваков озвучив прогноз.