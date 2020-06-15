Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура підкорила формами в спокусливому вигляді

Зірка не втомлюється вражати красою свого тіла, підкоряючи формами в жарких образах, передає Politeka.net. На цей раз модель зробила селфі, стоячи біля дзеркала.

Юлія була голою по пояс і прикривала великі груди рукою. Не можна не звернути уваги на накачані руки, а також прес з кубиками. На руці моделі блищали браслети.

Мішура одягла міні-шортики, які оголили види на пружні та рельєфні ніжки. Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб не заважало.

Знімок вийшов простим і, в той же час, дуже гарячим. Від неймовірного тіла неможливо відвести погляду - Мішура просто шикарна.

За 17 годин пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

Користувачі мережі написали, що Юлія дуже красива дівчина та інші коментарі.

"Ого! Чудова, скільки праці і яка сила волі🔥🔥🔥", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, Юлія Мішура взимку стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу у Варшаві.

У 2016 році українка виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Мішура знялася в купальнику. Ліфчик на тонких бретельках злегка підстрибнув на грудях. Останні, здавалося, зараз вирвуться назовні.

Маленькі плавки-бікіні трималися на зав'язочках. Модель натягнула їх трохи вище стегон, додавши акценту вигинам.

Сталевий прес заслуговує особливої уваги, адже він складається з кубиків. Загалом, фото - просто чудове.

Нагадаємо, що фітнес-модель побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

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