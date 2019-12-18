Модель Бріджит Малкольм виклала у соцмережі відверте фото: дівчина тільки в трусах

Австралійська модель знаменитого бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала фото топлес. Знімок дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті, про це повідомляє Politeka.net.

Дівчина показала себе у ванній в одних трусах, оголені груди злегка прикрила руками.

Фото набрало багато лайків і захоплених коментарів. І не дивно, Бріджит Малкольм дійсно прекрасна.

Нагадаємо, що диву Кім Кардашьян викрили у фотошопі одного з раніше опублікованих фото. Оригінальний кадр оприлюднило співтовариство @fakegirlsfvckya, що викриває фотошоп знаменитостей.

На сторінці можна побачити знімок, який Кардашьян раніше виклала у своєму акаунті. Другий же кадр показує нам, як Кім виглядала до обробки.

Також раніше Кім Кардашьян продемонструвала відвертий наряд, який обрала для прогулянки.

Топіки-корсети з глибоким декольте стали справжньою візитною карткою Кім. Вона обожнює носити цей предмет одягу, як у повсякденному житті, так і з'являтися в топіках на важливих зустрічах. Цей раз не став винятком, і дівчина одягла його під штани з шовкової тканини, що підкреслюють її пишні стегна.

Для завершення свого спокусливого образу Кардашьян вибрала об'ємну куртку кольору хакі, а також використовувала макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на очах.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.