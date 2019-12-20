Адміністрація глави США Дональда Трампа збунтувалася проти "пекельних санкций" щодо Росії
Наголошується, що у президента США надають негласне опір введенню таких заходів, пише The Daily Beast.
Мова йде про законопроект сенатора Ліндсі Грема, який пропонує поширити санкції на російські банківський і газовий сектори і на держборг РФ. Раніше сам автор назвав його "законопроектом пекельних санкцій".
Повідомляється, що чиновник Державного департаменту направив голові профільного комітету Сенату лист обсягом 22 сторінки проти нового проекту санкцій.
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зокрема там йдеться, що адміністрація Трампа виступає рішуче проти" законопроекту, якщо в нього не будуть внесені ряд змін. У Білому домі заявили, що введення цих обмежень може "завдати шкоди європейським союзникам Америки" і "порушити трансатлантична єдність щодо діючих американських санкцій проти Росії".
Крім того, у Трампа вважають, що законопроект нібито "загрожує світовою енергетичною, товарних, фінансових та інших ринків", оскільки спрямований "майже на весь спектр зовнішньої комерційної діяльності з Росією".
Нагадаємо, комітет у закордонних справах Сенату 18 грудня підтримав проект жорстких санкцій щодо Росії.
Зазначимо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ.
За його словами, хоч американці й запізнилися з таким кроком, він може принести і прекрастные наслідки для України.
"вся справа в тому, що під ці санкції підпадає безліч російських компаній, що конкурують з українськими на світовому ринку, в тому числі, і в США. На практиці це означає, що американські санкції погіршують фінансове становище Російської Федерації. При цьому для української промисловості вони відкривають нові горизонти", - заявив політолог.
У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про «недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права».
Нагадаємо, Тізенгаузен розповів про американську пастці для Зеленського.
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