Адміністрація глави США Дональда Трампа збунтувалася проти "пекельних санкций" щодо Росії

Наголошується, що у президента США надають негласне опір введенню таких заходів, пише The Daily Beast.

Мова йде про законопроект сенатора Ліндсі Грема, який пропонує поширити санкції на російські банківський і газовий сектори і на держборг РФ. Раніше сам автор назвав його "законопроектом пекельних санкцій".

Повідомляється, що чиновник Державного департаменту направив голові профільного комітету Сенату лист обсягом 22 сторінки проти нового проекту санкцій.

зокрема там йдеться, що адміністрація Трампа виступає рішуче проти" законопроекту, якщо в нього не будуть внесені ряд змін. У Білому домі заявили, що введення цих обмежень може "завдати шкоди європейським союзникам Америки" і "порушити трансатлантична єдність щодо діючих американських санкцій проти Росії".

Крім того, у Трампа вважають, що законопроект нібито "загрожує світовою енергетичною, товарних, фінансових та інших ринків", оскільки спрямований "майже на весь спектр зовнішньої комерційної діяльності з Росією".

Нагадаємо, комітет у закордонних справах Сенату 18 грудня підтримав проект жорстких санкцій щодо Росії.

Зазначимо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ.

За його словами, хоч американці й запізнилися з таким кроком, він може принести і прекрастные наслідки для України.

"вся справа в тому, що під ці санкції підпадає безліч російських компаній, що конкурують з українськими на світовому ринку, в тому числі, і в США. На практиці це означає, що американські санкції погіршують фінансове становище Російської Федерації. При цьому для української промисловості вони відкривають нові горизонти", - заявив політолог.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про «недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права».

Нагадаємо, Тізенгаузен розповів про американську пастці для Зеленського.

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