Російський актор і затятий українофоб Іван Охлобистін, якому давно заборонили в'їзд на територію України, висміяв реакцію українців на його відео-послання для Володимира Зеленского

В коментарі одному із російських телеканалів Охлобистін заявив, що з українськими виборами була пов'язана кумедна ситуація, крім того, він прокоментував перемогу Володимира Зеленського, назвавши її грандіозною подією року, що минає.

Охлобистін згадав, коли разом з російським актором Михайлом Пореченковим записав відеоролик, в якому підтримав Володимира Зеленського на президентських виборах, але висловлювань артистів нібито не зрозуміли і для них це обернулося проблемами.

«Ми сильно сміялися з Пореченковим», - зізнається Охлобистін.

Нагадаємо, в Україні відеоролик сприйняли вороже, визнавши, що це була не підтримка, а лише насмішка над Зеленським. Охлобистін в свою чергу вирішив примазатися до українців і пояснив, що у нього не було ніякого злого умислу, він з Пореченковим нібито просто жартували.

"Це було сприйнято… Наші брати-південці, слов'яни, вони дуже чутливі, у них відразу "а-а-а-а-а". Це ми - сіверяни, скажемо і думаємо. А вони: "А-а-а!" Одразу все проти сприймають. Ролик зробили? Значить, їх підкупив Путін", - каже актор, але його слова більше нагадують висміювання, чим вибачення перед українцями.

У скандал він втягнув одіозного блогера Шарія, якого, за його словами, дуже поважає. Охлобистін нагадав, що Шарій тоді також припустив, що акторам заплатили грошей.

Нагадаємо, знавіснілий Охлобыститин зухвало висловився про українців.

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