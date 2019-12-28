Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов образливо висловився про національний одяг українців

Свої їдкі заяви українофоб зробив під час пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть незмінні скандальні телеведучі Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Він з криками почав погрожувати, що незабаром України не буде, і нібито нічого складати законопроекти і переживати за українську мову.

"У вас держава розсипається на очах! Його просто скоро не буде" – почав віщати прихильник путінського режиму.

До того ж він, вскипів через національний одяг українців - вишиванки, назвавши її одягом для села. Він зробив образливі заяви про українську мову і законопроекти Ради, вважаючи, що марно щось в Україні вирішувати, якщо державі начебто прийде кінець.