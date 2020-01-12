Американська авіабаза в Іраку зазнала ракетного обстрілу

Низка західних ЗМІ ввечері в неділю, 12 січня, повідомила про обстріл авіабази «Аль-Балад», на якій базуються американські військові. За даними арабської редакції телеканалу Sky News, в іракській провінції Салах ад-Дін в районі авіабази приземлилися як мінімум сім мінометних бомб.

За попередньою інформацією, в ході атаки отримали поранення четверо іракських військовослужбовців. Військові джерела повідомляють, що атакували базу мінометними бомбами, які вдарили по злітно-посадковій смузі.

Відомо, що зазначена база розташована в 80 км на північ від Багдада.

Офіційного підтвердження інформації про обстріл поки не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що військові США на авіабазі Айн-аль-Асад на заході Іраку, за двы з половиною години дізналися про авіаудар. Солдати встигли врятуватися і сховатися в притулках.

Більшість військових були або вилетіли з бази, або ховалися в бункерах незадовго до того, як почався перший з чотирьох залпів ракет, 8 січня близько 01:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом).

Після короткої паузи тривалістю близько 15 хвилин почався наступний залп. Протягом наступних двох годин послідували ще два залпи ракет.

Атака тривала близько двох годин і була спрямована тільки на американські авіабази, які становлять близько чверті території іракської бази.

Офіцери назвали «дивом», що на підірваному майданчику ніхто не постраждав, ракети приземлилися всього в декількох метрах від бункерів.

Американські війська знали, що на їх базі буде вчинено напад - вони просто не знали, яка буде атака.

Зазначимо, що ці напади були нанесені у відповідь на удар безпілотника в аеропорту Багдада, в результаті якого на початку тижня був убитий Касем Сулеймані.

Ірак заздалегідь попередив США про те, «які бази будуть вражені».

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці авіаудару по базі США: "знали за 2 години до атаки".

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.

Також Politeka писала, що Іран пішов в атаку на США, випущені ракети: з'явилися кадри жорстокої помсти.