Топ-пропагандистів Кремля Ольгу Скабєєву та її чоловіка Євгена Попова пристидили за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні

Російський політолог Андрій Окара нагадав пропагандистам, що терористів на Донбасі підтримує у всьому саме Російська Федерація, тому там досі не можуть припинити бойові дії. Бурхливий діалог між пропагандистами і політологом розгорівся під час прямого ефіру програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Євген Попов заявив, що Окара не має жодного права щось говорити про конфлікт на Донбасі, адже його там не було, тому він ніколи не зможе зрозуміти всієї суті збройного "громадянського конфлікту в Україні.

"Так, я не був на "громадянській" війні на Донбасі, тому що там немає громадянської війни! Тому що це донецька хунта, військові злочинці! Вони прикриваються ще підтримкою нашої країни, що взагалі жахливо і огидно", – дуже емоційно відповів Окара.

Не змогла втриматися і ненормальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, відома своїми українофобними поглядами і любов'ю до агресивної політики Володимира Путіна. Вона втрутилася в суперечку Попова і Окари, звинувативши політолога в пособництві і брехливих висловлюваннях.