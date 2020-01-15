Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв подав з Кабміном у відставку і не планує очолювати уряд у новому складі

Медведєв обійме посаду заступника голови Радбезу Росії, яку введе для нього президент РФ Володимир Путін. Це означає, що новий прем'єр може зайняти в майбутньому може стати главою Росії. Людини будуть готувати цілих чотири роки, адже вибори тільки в 2024 році. А в 2021 пройдуть вибори в Думу - бойове хрещення для "наступника". Про це пише Politeka з посиланням на телеграм-канал Klymenko Time.

Можливо, зараз займе місце технічна фігура. Але на це не схоже. Також може статися, що нова фігура не виправдає довіри і буде ще одна заміна в даному призначення. Але це тільки всі дізнаються через час.



