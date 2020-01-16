Він постарався, щоб роботи батька були бездоганними

Умер Крістофер Толкін, син письменника Рональда Руела Толкіна, який написав «Володар кілець»

Про це повідомляє The Mirror.

Так, на момент смерті чоловіка було 95 років. Крістофер був третім сином письменника і займався редагуванням більшої частини книг батька, навіть після його смерті. На даний момент обставини трагедії невідомі. Вдалося лише з'ясувати, що Толкін помер у французькій комуні Draguignan.

Крім редакторства, чоловік був професором Оксфордського університету. Він очолював організацію «Спадщина Толкіна», яка володіла правами на всі твори батька Крістофера.

Як повідомлялося раніше, американський актор Стен Кірш вчинив самогубство – зірки серіалу «Горець» не стало 11 січня.

Уродженець штату Нью-Йорк Кірш – зоряний американець, який найбільше запам'ятається глядачеві по роботі в серіалі «Горець» - його персонаж Річі Райана світ на великих екранах побачив у 1992 році.

Кірш був одружений, разом з дружиною в 2008 році вони заснували «Stan Kirsch Studios» - акторську студію в Лос-Анджелесі. Саме Крістін Грін і підтвердила ЗМІ, що актора не стало 11 січня - він повісився, тіло знайшли в одному з приватних будинків, у ванній кімнаті:

«…Це велика втрата…. До роботи повернуся пізніше. Трагедія в нашій родині, заздалегідь дякуємо за розуміння…», - написала вбита горем жінка в соцмережі.

Крім роботи у «Горці», Кірш блищав ще в не менш легендарних «Друзях» - молодий кавалер персонажа Корктни Кокс-Аркет Моніки Геллар – йому вдався на славу. У «Горці» він зіграв кілька епізодів, після чого покинув серіал, але зіграв у фінальному епізоді теле-саги.

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