Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зізнався, чому насправді вирішив подати у відставку

Про це чиновник розповів в інтерв'ю російському «Інтерфаксу».

«У посланні позначені настільки масштабні завдання оновлення політичної системи, певною мірою навіть зміни балансу влади в країні, - це стосується і уряду, і парламенту, частково президента, судової системи, - що для того, щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без оглядки на якісь інші фактори. Включаючи фактор уряду», - зазначив він.

У той же час Медведєв уточнив, що залишиться головою діючої партії влади.

«Потрібно готуватися до виборів, які будуть в цьому році 13 вересня. І, звичайно, вже потенційно до виборів у Державну думу, які будуть у наступному році», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, про можливу відставку Дмитра Медведєва з поста прем'єр-міністра РФ стало відомо ще до Нового року. Про це інформує Telegram-канал "Шуліка", посилаючись на свої джерела у владі.

Як відомо, про рішення Дмитра Медведєва піти у відставку дізналися в політичних колах Росії ще до новорічних свят, і тому він був відсутній при роботі над посланням Володимира Путіна до населення.

Інсайдери стверджують, що багато зауважили відсутність Дмитра Медведєва на підсумковій нараді, як і присутність на ньому Михайла Мішустіна, якого глава Кремля Володимир Путін запропонував затвердити на посаду нового прем'єра і мера Москви Сергія Собяніна.

Але в стінах Кремля пояснення публічної "розправи" Путіна над Медведєвим знайшли тільки одне.

Як відомо, перед Новим роком у мережі з'явилося фото з резиденції Медведєва, куди спеціально завезли сніг, щоб прем'єр-міністр міг насолоджуватися катанням на лижах.

"Хронологічно це могло стати останньою краплею, бо фотографію просували вельми лояльні Кремлю ресурси, більш того, вони були першими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

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